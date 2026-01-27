Como pigliatutto, sogno quarti di Coppa. Il Giorno: “Qualche cambio, stesso spirito”

Il Como non vuole più fermarsi, con la Coppa Italia che diventa il grande obiettivo stagionale. Il Giorno dedica spazio alla serata del Franchi, dove questa sera i lariani si giocano l’accesso ai quarti di finale con la Fiorentina, un traguardo che manca da quarant’anni. Un appuntamento storico, che arriva nel momento migliore della squadra lariana, reduce dai roboanti successi contro Lazio e Torino e sempre più consapevole della propria identità. La posta in palio è alta: chi passa troverà il Napoli, ma prima c’è da confermare sul campo uno spirito che ha già permesso al Como di sorprendere e imporsi contro avversari più quotati.

Il quotidiano sottolinea come Cesc Fabregas sia pronto a qualche rotazione, senza però rinunciare ai principi che hanno reso riconoscibile la squadra. “Qualche cambio, stesso spirito” è il messaggio alla vigilia: l’idea resta quella di un Como aggressivo, propositivo e affamato, nonostante il calendario serrato e la settima partita in un mese. Possibile spazio a Van der Brempt e Moreno, mentre in avanti Nico Paz potrebbe tirare il fiato con Baturina nel ruolo di trequartista, supportato da Kuhn e Rodriguez. Addai e Morata, recuperati dagli infortuni, rappresentano carte utili a gara in corso, in una gestione che guarda anche al campionato, con l’Atalanta attesa domenica al Sinigaglia.

Non manca lo sguardo al mercato, altro segnale della crescita del progetto lariano. Il Como ha già prenotato il difensore centrale classe 2006 Andres Cuenca dal Barcellona e continua a trattare Kaiki, terzino sinistro del Cruzeiro e della nazionale brasiliana Under 21, con un’offerta salita fino a 15 milioni. Segnali chiari di un club che non si accontenta del presente e punta a consolidarsi, dentro e fuori dal campo. La Coppa Italia, intanto, rappresenta il primo vero spartiacque: un’occasione per confermarsi e continuare a sognare.