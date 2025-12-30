Como, occhi sul terzino del Cruzeiro Kaiki Bruno, ma la priorità resta un nuovo attaccante

Con l’avvicinarsi dell’apertura del mercato, il Como si conferma attento e già operativo. La dirigenza guidata dai fratelli Hartono lavora da settimane per rinforzare la rosa, con una priorità chiara: individuare un nuovo attaccante. Cesc Fabregas, infatti, dovrà fare a meno per un periodo significativo sia di Assane Diao sia di Alvaro Morata, entrambi alle prese con problemi fisici, e questo impone interventi mirati.

Parallelamente, il club lariano sta monitorando con grande interesse Kaiki Bruno da Silva, terzino sinistro brasiliano classe 2003 cresciuto nel Cruzeiro. Il giovane difensore è considerato tra i migliori del recente Brasilerao nel suo ruolo e ha già attirato l’attenzione di numerosi osservatori internazionali. Dopo l’esordio tra i professionisti nel 2021 e il primo gol arrivato tre anni più tardi, Kaiki ha collezionato esperienze importanti anche con le selezioni giovanili del Brasile, vincendo il Sudamericano Under 20 nel 2023 e giocando successivamente con l’Under 23. Le sue qualità principali sono la spinta costante sulla fascia e l’efficacia nei contrasti.

Sul lato sinistro Fabregas può già contare su Alberto Moreno e Alex Valle, ma l’idea è alzare ulteriormente il livello e non lasciare nulla al caso. L’asticella, del resto, si è alzata e il club occupa attualmente il sesto posto, posizione che varrebbe l’accesso alla Conference League. Un traguardo che riflette la crescita costante del progetto iniziato nel 2019, quando il club militava in Serie D.