FIGC, pubblicato il bilancio integrato: il calcio incide sul PIL italiano per 12,4 miliardi

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 12:04Serie A
Ivan Cardia

Attraverso i propri canali ufficiali, la FIGC ha pubblicato la decima edizione del Bilancio Integrato, la fotografia dell’impatto del calcio in Italia, un Paese dove circa 4,3 milioni di persone giocano a calcio. La Federazione conta a oggi circa 1,5 milioni di tesserati, dato in crescita rispetto all’ultima edizione: 1,1 milioni sono calciatori, e di questi 900.000 sono giovani. Quasi un ragazzo italiano su 4 tra i 5 e i 16 anni è tesserato per la Federazione, mentre il calcio viene praticato da un bambino su 2 tra i 3 e i 10 anni, con 600.000 partite ufficiali (una ogni 54 secondi) disputate ogni anno in 15.000 campi da gioco.

A livello economico, l’incidenza sul PIL italiano è stimabile in 12,4 miliardi di euro (l’anno scorso era a 11,3 miliardi), con 141.000 posti di lavoro attivati e 3,5 miliardi di contribuzione fiscale. Un potenziale ancora inespresso, si legge, dato che a oggi si contano oltre 30 progetti per la realizzazione di nuovi stadi di calcio in fase di pianificazione o di effettiva realizzazione nel nostro Paese, con un investimento previsto pari a 5,1 miliardi di euro (oltre 820.000 posti a sedere). Questo programma di investimenti, laddove finalizzato, potrebbe contribuire ulteriormente alla formazione del PIL italiano per una cifra pari a 6,1 miliardi di euro (in un orizzonte pluriennale), con quasi 80.000 nuovi occupati, mentre le entrate fiscali prodotte sono stimabili in oltre 1,8 miliardi.

I ricavi diretti totali ammontano a quasi 7 miliardi di euro, e la contribuzione fiscale e previdenziale del solo sistema professionistico negli ultimi 17 anni ha sfiorato a livello aggregato i 20 miliardi di euro (per ogni euro “investito” dal Governo italiano nel calcio, il Sistema Paese ha ottenuto un ritorno in termini fiscali e previdenziali pari a € 20,5, generando un eccezionale impatto socio-economico). I 99 club professionistici incidono da soli per oltre 7 euro su 10 (il 70,1%) tra quelli prodotti dalla contribuzione dello sport italiano (50.000 società, aziende ed enti).
 
“Per la sua capacità unica di unire persone, territori e generazioni, il calcio ha una responsabilità che va oltre la competizione e la performance – afferma il presidente Gabriele Gravina –. Per questo la FIGC ha deciso di intraprendere un percorso convinto e strutturato nel campo della sostenibilità sociale e ambientale. Vogliamo che il calcio diventi un vero e proprio motore di cambiamento, capace di produrre valore duraturo, materiale e immateriale, per la comunità. Questo documento rendiconta i risultati ottenuti in un anno di straordinaria evoluzione, dove abbiamo abbracciato sfide che sembravano distanti dal nostro mondo e che, invece, hanno generato un impatto molto positivo. Inclusione, valorizzazione dei giovani, educazione, tutela della salute e dell’ambiente, sono solo alcuni dei temi che fanno oggi del calcio una piattaforma sociale senza eguali, che merita ancora maggiore attenzione per l’impegno e per i risultati a vantaggio della società civile”.
 
I principali programmi strategici portati avanti dalla FIGC. Alle difficoltà della Nazionale maschile fanno da contraltare gli ottimi risultati di quella femminile - la semifinale mondiale con l'Inghilterra ha fatto registrare ascolti in tv per 4,1 milioni, il secondo dato più alto nella storia del calcio femminile italiano - e quella delle selezioni giovanili, con la vittoria nel 2024 del primo titolo europeo Under 17. Oltre allo sviluppo delle Nazionali, nel 2024 la Federazione ha anche portato avanti tutti gli altri principali programmi strategici di riferimento, a cominciare dalla valorizzazione dell’attività giovanile, a livello sportivo, educativo e sociale. Da rimarcare, in particolare, l’accordo quadro tra FIGC e Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzato a promuovere l’attività sportiva e sensibilizzare i giovani al rispetto, al tifo corretto e all’inclusione; nell’ambito del macro-progetto di attività didattiche, motorie e socio-educative “Valori in Rete”, tra il 2016 e il 2024 è stato coinvolto quasi un milione di studenti.
 
Seguendo un trend ormai consolidato nelle organizzazioni sportive di alto livello, un altro tema di sempre maggior centralità nell’azione federale è quello della Sostenibilità: la FIGC rappresenta infatti la prima federazione sportiva in Italia ad aver presentato una propria strategia, ispirata all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e alla Strategia di Sostenibilità UEFA, con l’identificazione di più di 60 KPI (Key Performance Indicators) e 70 obiettivi strategici chiari, misurabili e monitorabili, che il calcio italiano, inteso come unico ecosistema, intende raggiungere entro il 2030 su 11 diverse policies comprese nell’ambito dei diritti umani e della tutela ambientale:
 
·       Antirazzismo. La Federcalcio nel 2024 ha continuato a sviluppare per il terzo anno consecutivo la campagna “#UnitiDagliStessiColori”, che racconta le diverse etnie avvalendosi dei colori primari.
 
·       Tutela e Benessere dei Minori (Safeguarding). La Federcalcio è stata la prima federazione sportiva a essersi dotata di un sistema strutturato di “Safeguarding”, insieme a un portale web (figc-tutelaminori.it) che ha permesso di erogare oltre 50mila corsi di formazione/istruzione.
 
·       Uguaglianza & Inclusione. La Federazione ha continuato a sviluppare progetti per le categorie più fragili, come “Zona Luce” (istituti penitenziari giovanili) e iniziative socio-educative e solidaristiche a supporto di alcune delle aree più svantaggiate del territorio (Caivano, Corviale, Tamburi), insieme a campagne su temi come la violenza di genere.
 
·       Calcio per Tutte le Abilità. La FIGC rappresenta la prima federazione sportiva al mondo ad aver istituito al suo interno una divisione per l’Attività Paralimpica e Sperimentale con la partecipazione nella stagione 2024-25 di oltre 4.000 tesserati con disabilità cognitive e patologie psichiatriche.
 
·       Salute & Benessere. Dal 1995 la FIGC è a fianco di Fondazione AIRC con il progetto “Un Gol per la Ricerca”, che negli ultimi dieci anni ha generato donazioni per oltre € 550.000.
 
·        Sostegno ai Rifugiati. Il principale progetto continua a essere “RETE! Refugee TEams”, che in 10 anni ha permesso di coinvolgere in attività sportiva e socio-educativa oltre 10.000 minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione internazionale.
 
·       Emergenza & Diritti. È stata dedicata sempre più attenzione alle emergenze umanitarie, con particolare riferimento all’Ucraina, a fronte dell’accordo quadro siglato tra FIGC e Federcalcio locale nel 2024. Da rimarcare l’organizzazione, tra le altre iniziative, di due incontri per ragazzi e ragazze ucraini con le Nazionali maggiori a Coverciano.
 
·        Economia Circolare. Sono state implementate azioni di economia circolare nelle aree hospitality che hanno visto l’eliminazione della plastica, la scelta di menù inclusivi a basso impatto ambientale, la gestione sostenibile dei rifiuti e la redistribuzione delle eccedenze alimentari a persone in condizioni di vulnerabilità.
 
·        Emergenza Climatica. È stato realizzato il progetto “SeminiAMO il futuro”, che ha previsto la piantumazione di 260 alberi nella Masseria Antonio Esposito Ferraioli, area che rappresenta il più ampio bene confiscato alla mafia, che permetterà di assorbire 28 tonnellate di CO₂.
 
·       Sostenibilità degli Eventi. È stato introdotto il servizio di audiodescrizione per i tifosi non vedenti nelle partite della Nazionale, insieme a “Quiet Room” per giovani affetti da autismo o disabilità. Avviata una nuova procedura per l’organizzazione delle partite delle Nazionali incentrata su sostenibilità ambientale e sociale.
 
·       Sostenibilità delle Infrastrutture: Il principale progetto continua a riguardare “Coverciano 3.0”, che a regime porterà all’installazione presso il Centro Tecnico Federale di pannelli fotovoltaici su una superficie di circa 4.000 m², con l’obiettivo di ridurre il fabbisogno di energia primara del 32,5% entro il 2030.

 A integrazione del percorso orientato alla Sostenibilità, nel corso del 2024 è stata inoltre lanciata “Sostenabilia” (www.sostenabilia.it), piattaforma multimediale creata per valorizzare e raccogliere in un unico contenitore tutte le iniziative sviluppate nell’ambito della Strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale della FIGC. Un’iniziativa innovativa che in breve tempo ha travalicato anche i confini del web per diventare un vero e proprio ‘brand’, dove vengono ricomprese e soprattutto riconosciute le attività sostenibili promosse dalla Federcalcio.

