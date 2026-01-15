Como ribaltato, Rabiot glaciale in area: 2-1 del Milan al Sinigaglia
Adrien Rabiot mette la freccia sul Como! Al minuto 55 del match Leao, servito con una sciabolata velenosa di Saelemaekers, prende in contropiede i lariani: su controllo di petto a seguire del centrocampista francese l'ex OM riesce a bucare Butez e superare Butez 2-1.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
