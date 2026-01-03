Como-Udinese 1-0, le pagelle: Da Cunha rompe un tabù, Perrone giganteggia. Zaniolo sbuffa

COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 6,5 - Ipnotizza Ekkelenkamp in uscita alta e battezza palla fuori. Vagabonda lontano dai pali per contribuire al ritmo forsennato della squadra.

Van der Brempt 6,5 - Un ritorno in grande stile da titolare, dopo essersi assentato dall’undici preferito per 17 partite. Come se nulla fosse si erge a diga insormontabile e non fa passare nemmeno uno spillo. Dall’89’ Smolcic s.v.

Kempf 6 - Prende a uomo Zaniolo e non lo lascia mai girare. Per una superficialità di troppo stava per costare il gol del pari, Ekkelenkamp l’ha graziato e Zaniolo era in fuorigioco millimetrico.

Ramon 6,5 - A singhiozzo Davis ingaggia il duello ma lui non sbaglia un intervento o una scelta. Il prototipo di difensore moderno che fa le fortune di Fabregas.

Moreno 6,5 - Un pendolo continuo, si alza e si abbassa a piacimento e Zanoli boccheggia. Si guadagna il rigore che stappa la partita e conferma lo stato di forma eccellente. Valle è avvisato. Dal 78’ Valle 6 - Stretto indispensabile per tenere intatto il risultato.

Caqueret 6,5 - Un inizio positivo, sempre a testa alta e ad aggredire gli spazi. Particolarmente ispirato, divora spazio e tempo con letture in anticipo da grande stratega. Dal 69’ Nico Paz 6 - Due lampi di genio, ma si vede che non è in forma smagliante. Nemmeno in queste condizioni Baturina lo insidia: un segnale fortissimo lanciato da Fabregas come garanzie in campo.

Perrone 6,5 - Pulizia, tecnica e giocate forzate per pescare la difesa dell’Udinese scoperta. Padelli gli nega una perla di tacco, ma fa un lavorone in ogni zona del campo. Giocatore in evoluzione costante.

Vojvoda 6,5 - Impiega un po’ ad ingranare, ma quando trova se stesso sforna una sequela di traversoni invitanti in area. Non si tira mai indietro per calarsi anche nei panni di rifinitore e treno a motore. Dal 90’ Posch s.v.

Da Cunha 7,5 - Pallone sotto il braccio, si incarica di battere il rigore e spiazza un portiere d’esperienza come Padelli. E spazza via un record negativo: segnare dal dischetto dopo 5 errori di fila del Como e dal 2003.

Jesus Rodriguez 6,5 - Punge in continuazione Zanoli nell’uno contro uno, sfiora il gol a giro Una zanzara fastidiosa. Dal 78’ Kuhn 6,5 - Deciso, convinto e a due spanne dal gol personale. Grande ingresso.

Douvikas 6,5 - Un lavoraccio sfuggire alla morsa di Kabasele, fa tremare spaventosamente la traversa ma la palla non ne vuole saperne di entrare.

Cesc Fabregas 7 - La prima uscita del 2026 è vincente, seppur di misura. Ma con un rigore si guadagna tre punti importanti per salire a -2 dalla Juventus. Al sesto posto e in zona Europa.

UDINESE (a cura di Pietro Celeste)

Padelli 6 - Tiene in piedi i suoi sul colpo di tacco ravvicinato di Perrone sull'ultimo sussulto del primo tempo. Nulla da fare sul rigore trasformato da Da Cunha.

Kristensen 6 - Partita senza grossi grattacapi, in quanto non ha l'uomo di riferimento. Douvikas e Kabasele si malmenano, lui dà sostegno a Zanoli, occupato su Rodriguez.

Kabasele 6 - Incollato a Douvikas al punto di commettere diversi falli prima della sostituzione onde evitare guai peggiori. Decisivo mettendoci delle pezze nella propria area di rigore. Dal 74' Solet 6 - In panchina per scelta tecnica, fa il suo una volta entrato in campo.

Bertola 6 - L'inizio si prospetta difficoltoso venendo più volte preso in mezzo dalla catena Vojvoda-Van der Brempt. Cresca sulla distanza.

Zanoli 6 - Il duello formatosi con Rodriguez è dei più freschi e vivaci. Soffre l'uno contro uno, finisce in crescendo prima del cambio facendo ammonire l'esterno spagnolo. Dal 79' Iker Bravo s.v.

Piotrowski 5 - La sua ingenuità costa il penalty che indirizza prima e decide poi la gara. Centrocampo friulano mangiato da quello lariano. Dal 74' Ehizibue 5,5 - Entra e si prende un cartellino pesante su Vojvoda.

Karlstrom 5,5 - Mai messo in ritmo, nonostante sia il maggior corridori della gara. Caotico con il pallone tra i piedi, alzando troppi palloni finiti preda dei lariani.

Ekkelenkamp 6 - Aggressivo nella conquista del pallone che porta al lob di Zaniolo nel primo tempo. Nella ripresa sfiora il pari per questioni di centimetri. Dal 82' Gueye s.v.

Kamara 5,5 - Assalito dalla corrente Vojvoda, che lo obbliga a stare basso. L'intervento scomposto su Van der Brempt gli costa il cartellino e il cambio all'intervallo. Dal 46' Miller 6 - Meglio a livello di attenzione e cura, anche se grosse scorribande non se ne sono viste.

Zaniolo 6 - Tappezzato da molteplici avversari. Con il primo tocco va via, poi diventano troppi; bravo nel mettere a sedere Butez in occasione del pareggio, sfortunato nella segnalazione del fuorigioco.

Davis 5,5 - In ombra per larghi tratti di partita, venendo accerchiato e non riuscendo mai a far risalire i compagni.

Kosta Runjaic 5,5 - Prestazione sottotono da parte della sua Udinese, dalla quale ci si aspettava di più almeno nella prima parte. Nella ripresa prende le misure, ma non dà mai la sensazione di sistemare la parità.