Ufficiale Non solo Godfrey, tutti i rientri anticipati in Serie A dai prestiti. Torna pure Brenner

In questo mercato di gennaio non c'è spazio solo per gli acquisti, ma anche per i rientri al prestito. Come per esempio avvenuto nel caso di Ben Godfrey che vi abbiamo raccontato. E il difensore centrale inglese, tornato all'Atalanta dallo Sheffield United, non è l'unico ad aver visto interrompersi anzitempo il trasferimento.

Era già noto il rientro al Como del portiere svedese Noel Tornqvist, nel frattempo laureatosi campione nazionale del suo paese con il Mjallby, così come era concordato tra Udinese e Cincinnati che il prestito del centravanti brasiliano Brenner durasse fino al 31 dicembre. Ora potrebbe essere messa in piedi una nuova operazione dalle due squadre, tra l'altro.

E poi altri giocatori hanno visto interrompere prematuramente il loro precedente accordo di prestito. Perlopiù giovani: il difensore Riccardo Stivanello torna al Bologna dalla Torres, in Serie C, mentre Andrea Santarelli rientra alla Fiorentina dall'esperienza in D. Tornato infine al Lecce dall'Haka, in Finlandia, l'ala d'attacco Eetu Mommo, per lui era già concordato il termine con la fine dell'anno solare.