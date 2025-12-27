Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pisa-Juventus 0-2, le pagelle: Zhegrova spacca la gara, Koop non convince manco in trequarti

Pisa-Juventus 0-2, le pagelle: Zhegrova spacca la gara, Koop non convince manco in trequartiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:53Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Pisa-Juventus 0-2

PISA (A cura di Marco Pieracci)
Semper 6 - Yildiz prende le misure sfiorando l’incrocio dei pali con la sua classica giocata dalla mattonella preferita, una sola parata importante. Zero colpe sulle reti incassate.

Calabresi 5,5 - Provvidenziale la chiusura in avvio, attenzione maniacale nei raddoppi. Difende ogni pallone in area come se fosse l’ultimo, non gli dice bene nel contrasto decisivo. Dall’84’ Buffon sv

Caracciolo 5,5 - Openda si ciba di profondità, lui si guarda bene dal concedergliela: gioca d’anticipo sul belga per tagliargli le provviste. Fuori giri sulla giocata di suola di Miretti.

Canestrelli 6 - Interpretazione particolarmente aggressiva del ruolo, a costo di prendersi dei rischi calcolati perché é quello che serve per non far abbassare troppo la linea difensiva.

Touré 6 - Duello ad alta intensità con McKennie, mette sul piatto la fisicità per contrastane gli inserimenti. Ma si affaccia anche nella metà campo juventina, mette un pallone velenoso.

Leris 6 - Da mezzala sbriga un lavoro dispendioso nella doppia fase, accompagna la manovra offensiva sfruttando a dovere gli spazi aperti da aggredire in corsa: gran cross per Tramoni. Dal 79’ Lorran sv

Aebischer 6,5 - Prestazione di lucidità estrema, non fa cose da ricordare ma difficilmente sbaglia: razionale nella gestione del possesso, recapita una gran palla sulla testa di Moreo. Dal 79’ Marin sv

Vural 5 - Fa capolino in zona tiro, la conclusione è rivedibile. Perde diversi palloni in maniera troppo ingenua, le potenzialità si intravedono ma anche i limiti in termini di esperienza. Dal 65’ Hojholt 5,5 - Il rifornimento di benzina per non mandare in riserva la mediana, non alza il livello.

Angori 6 - Ammonito dopo una manciata di minuti, non si fa condizionare dal giallo rimediato: tiene il passo di Cambiaso senza indietreggiare, prova a metterlo sotto. Pericoloso da fermo. Dal 65’ Bonfanti 5,5 - Centrale prestato alla fascia, entra per contenere le iniziative di Zhegrova: non riesce a limitarlo.

Moreo 6 - Bremer è come una montagna da scalare, almeno una volta riesce a sfuggire al suo controllore: fa tremare la traversa di Di Gregorio al primo vero rifornimento, sarà anche l'unico.

Tramoni 6 - Kalulu gli toglie il respiro, impedendogli di ragionare con il pallone fra i piedi. Non arriva in tempo sullo spunto di Touré, il palo non rende giustizia alla sua incornata.

Alberto Gilardino 6 - Punta tutto sull’aggressività per annullare il gap tecnico con la Juve, intasa gli spazi tenendo ritmi altissimi finché dura. Resta da risolvere il grosso problema del gol anche se la fortuna la fortuna gli volta due volte le spalle, il resto lo fa la maggior qualità dei cambi di Spalletti.

JUVENTUS (A cura di Pierpaolo Matrone)
Di Gregorio 6 - Non deve intervenire chissà quanto, ma è sempre attento nelle uscite, anche quelle altissime sui tentativi di contropiede del Pisa.

Kalulu 6,5 - Anche se rimane terzo di difesa, si prende di più la licenza di staccarsi e offendere. E quando lo fa crea pericoli, come quando causa l'autogol del Pisa.

Bremer 6 - Senza un centravanti di peso dall'altro lato, poteva andare in difficoltà. Invece tiene bene anche contro i piccoletti.

Kelly 6,5 - Difende in avanti, con aggressività, come gli chiede di fare Spalletti. Così facendo nega qualche ripartenza al Pisa. Sfiora anche il gol, colpisce il palo nella ripresa.

Cambiaso 6 - Primo tempo così così, con un errore da matita blu e qualche difficoltà a spingere. Nella ripresa cresce e mette lo zampino nell'azione dell'autorete di Calabresi. Dall'86' Kostic s.v.

Locatelli 6,5 - Il più lucido in fase di possesso, fa ancora meglio senza palla. Provvidenziale sul finale di prima frazione quando si immola su un tiro a botta sicuro di Moreo. Dal 61' Zhegrova 7 - Entra lui e cambia la partita. Con le sue giocate di fino, con i suoi strappi, col dribbling, il marchio di fabbrica. Dal suo ingresso in campo i compagni lo cercano a ripetizione: diventa il centro di gravità permanente della squadra.

Thuram 5,5 - Sbaglia troppe scelte, soprattutto per la prima ora di gioco. E tende troppo ad abbassarsi e a portare la pressione avversaria nella metà campo della Juventus: Spalletti gli urla più volte di rimanere alto, ma lì evidentemente si sente troppo fuori dal gioco.

McKennie 6 - In dubbio alla vigilia, parte titolare e dà imprevedibilità dal suo lato, con un'interpretazione del ruolo di esterno del 3-4-2-1 più da mezzala, sempre a riempire l'area e a venire in mezzo al campo.

Koopmeiners 5 - In una posizione inedita alla Juventus, ma in cui aveva già giocato all'Atalanta. La memoria, però, non gli va in soccorso e finisce per fare fatica a trovare la posizione e le giocate giuste. Dall'86' Miretti s.v.

Yildiz 7 - Ha una tecnica superiore e lo si vede anche da un semplice controllo. Sfiora il gol con un bel tiro a giro ed è sempre nel vivo delle azioni. Nel finale arriva un gol facile facile per uno come lui. Dal 94' Joao Mario s.v.

Openda 5,5 - Confermato al centro dell'attacco, spreca un paio di palloni nel primo tempo. Qualche buona sponda e poco altro. Dal 61' David 6 - Entra bene, lavora la palla per i compagni in verticale come si deve, pur senza particolari guizzi.

Luciano Spalletti 6,5 - Non una Juventus brillante, ma centra la terza vittoria consecutiva in campionato e il primo filotto stagionale. La mossa Zhegrova gli dà ragione eccome: quando entra, cambia la partita. Onore al merito per questo, ma c'è tanto da lavorare sulle trame di gioco e le posizioni in campo.

Articoli correlati
Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"... Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"
Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"... Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
Pisa, Corrado: "Siamo vicini a Gilardino, sta facendo un gran lavoro. Meriteremmo... Pisa, Corrado: "Siamo vicini a Gilardino, sta facendo un gran lavoro. Meriteremmo di più"
Altre notizie Serie A
Udinese, Kabasele: "Padelli ci ha salvati. Oggi abbiamo dimostrato di saper reagire"... Udinese, Kabasele: "Padelli ci ha salvati. Oggi abbiamo dimostrato di saper reagire"
Roma, El Shaarawy elogia Gasperini: "Allenatore esigente e maestro di calcio" Roma, El Shaarawy elogia Gasperini: "Allenatore esigente e maestro di calcio"
Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"... Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"
Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"... Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
Pisa, Corrado: "Siamo vicini a Gilardino, sta facendo un gran lavoro. Meriteremmo... Pisa, Corrado: "Siamo vicini a Gilardino, sta facendo un gran lavoro. Meriteremmo di più"
Juventus, Yildiz: "Spalletti voleva cambiarmi? Fortunato che la palla non sia uscita"... Juventus, Yildiz: "Spalletti voleva cambiarmi? Fortunato che la palla non sia uscita"
A Pisa un Buffon contro la Juventus: debutto per Louis, sotto gli occhi di mamma... A Pisa un Buffon contro la Juventus: debutto per Louis, sotto gli occhi di mamma Seredova
La Nigeria esulta, Palladino meno: Lookman avanti in Coppa d'Africa, quali partite... La Nigeria esulta, Palladino meno: Lookman avanti in Coppa d'Africa, quali partite salta
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
2 28 dicembre 1972, George Best diventa un nuovo giocatore del Real Madrid. Anzi no
3 Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"
4 Il City è cambiato, Guardiola: "L'anno scorso l'avremmo persa 10 volte su 10"
5 Venezia, Stankovic: "Partita molto difficile. Stiamo raccogliendo il seminato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 17^ giornata LIVE: Nkunku sostituisce Leao, c'è Thuram con Lautaro
Immagine top news n.1 Autogol di Calabresi, poi il tap-in di Yildiz: Pisa al palo, la Juventus vince e centra il filotto
Immagine top news n.2 Davis gela la Lazio al 95': 1-1 tra l'Udinese e i biancocelesti. Polemiche nel finale
Immagine top news n.3 Il Como torna a riveder le stelle: 3-0 al Lecce con un super Nico Paz. Ma il 1° gol farà discutere
Immagine top news n.4 Allegri accoglie Fullkrug: "È arrivato sorridente, ha caratteristiche che in squadra non avevamo"
Immagine top news n.5 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica: Fiorentina di nuovo ko e sempre più ultima, Parma a +5 sulla zona rossa
Immagine top news n.7 Allegri: "Leao non convocato, ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, El Shaarawy elogia Gasperini: "Allenatore esigente e maestro di calcio"
Immagine news Serie A n.2 Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Corrado: "Siamo vicini a Gilardino, sta facendo un gran lavoro. Meriteremmo di più"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Yildiz: "Spalletti voleva cambiarmi? Fortunato che la palla non sia uscita"
Immagine news Serie A n.6 A Pisa un Buffon contro la Juventus: debutto per Louis, sotto gli occhi di mamma Seredova
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stankovic: "Partita molto difficile. Stiamo raccogliendo il seminato"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 18ª giornata: Alvini al primo posto
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 18ª giornata: Ghedjemis show!
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 18ª giornata: Busio in vetta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 18ª giornata: Tiritiello guida, Bracaglia insegue
Immagine news Serie B n.6 Bari, Vivarini: "Abbiamo avuto cinque occasioni, ho visto il giusto spirito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, D'Agostino: "Crediamo nella B. Nessuno andrà via a gennaio"
Immagine news Serie C n.2 Brescia, Pasini: "Balotelli non fa parte del progetto, ma prenderemo una punta importante"
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Ninivaggi: "Il 2025 l'anno di una salvezza non scontata"
Immagine news Serie C n.4 Tra una settimana ancora in campo la Serie C. Il programma della 20ª giornata
Immagine news Serie C n.5 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?