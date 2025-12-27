Juventus, Kalulu: "Gol non bellissimo ma importante, nel calcio non c'è mai la fortuna"
Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida col Pisa sbloccata dal suo gol: "Non è stato un gol bellissimo, ma molto importante. Nel calcio non c'è mai fortuna, dobbiamo migliorare certe cose ma stiamo bene. Con questa vittoria siamo messi bene in classifica, prima non la guardavamo. Adesso dobbiamo riposare e poi ci sarà tempo per pensare alla prossima".
