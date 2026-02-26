Comolli: "Elkann è stato chiaro, non venderà mai la Juve. Io cercherò di evitare squalifiche"

L'ad bianconero torna sul caso Kelly: "Rosso inesistente, è frustrante"

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - "Elkann è stato molto chiaro: ha detto che non venderà mai il club": così l'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, sul futuro della società. "Era nello spogliatoio ieri sera (dopo la partita contro il Galatasaray vinta per 3-2 ma che è costata l'eliminazione dalla Champions League, ndr) a ringraziare i giocatori e l'allenatore per lo sforzo - ha aggiunto in occasione del Financial Times Business of Football Summit a Londra a proposito del numero uno di Exor - ed è incredibilmente coinvolto finanziariamente ed emotivamente: è molto impegnato nel club".

Il dirigente, poi, ha parlato della partita e dell'episodio che l'ha indirizzata: "Cercherò di non farmi sospendere anche dalla Uefa - ha detto - perché sono già squalificato dalla federazione italiana dopo quello che è successo contro l'Inter, ma l'espulsione di Kelly è stata frustrante: con un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions".

"Quel direttore di gara aveva arbitrato solo 10 partite di Champions nella sua carriera - ha aggiunto sul portoghese Pinheiro - e mi chiedo come sia possibile mandarlo a dirigere una partita con così tanto in gioco: non mi sono ancora ripreso da questa partita, ci vorrà molto tempo". I tifosi, però, non hanno mai abbandonato la Juve: "Sono stati straordinari e li ringrazio, sono stati fantastici come i giocatori - ha spiegato Comolli - ed è la prima volta che ho visto uno stadio applaudire la squadra dopo aver subito un gol: i ragazzi sono vivi e vogliono combattere, è ciò che ci manderà avanti per il resto della stagione anche se questa sconfitta farà male per molti anni".

Secondo il dirigente, la strada intrapresa è quella giusta: "Abbiamo bisogno di continuità, dobbiamo tenere lo stesso allenatore e la stessa strategia per più tempo perché abbiamo avuto 7-8 allenatori diversi negli ultimi anni - ha concluso l'ad bianconero - e la squadra sta diventando unita grazie al lavoro di Spalletti: siamo sulla strada giusta, serve continuità per avere successo". (ANSA).