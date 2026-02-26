TMW Comolli: "Espulsione frustrante. Perché mandare un arbitro con 10 gare di Champions?"

È un Damien Comolli che non le ha mandate a dire quello che è intervenuto al Financial Times Business of Football Summit. L'ad della Juventus, si legge su CalcioeFinanza.it, ha parlato in modo chiaro: "Cercherò di non farmi sospendere dalla UEFA visto che sono stato sospeso dalla FIGC dopo quello che è successo all’Inter, che sono sicuro tutti hanno visto. Ieri c’è stata un’altra decisione arbitrale molto frustrante. Non capisco come per una partita come questa abbiano mandato un arbitro che ha diretto solo 10 partite nella sua vita in Champions League con quello che c’è in gioco. Un altro cartellino rosso incredibilmente frustrante che non era mai un cartellino rosso e finiamo per essere fuori dalla Champions League. La partita farà male per molti, molti anni, senza dubbio".

Il dirigente ha poi proseguito: "Stavo pensando durante la partita ieri che ci vorranno anni per riprendermi. È qualcosa che ho imparato quando lavoravo con loro all’Arsenal con Wenger. La gente dice che quando invecchi recuperi meglio, ma in realtà diventa sempre peggio".

Clicca qui per leggere le parole di Comolli.