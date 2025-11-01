Con l'addio di Pradè salta il confronto con Corvino: i ds degli ultimi 20 anni della Fiorentina

Non ci sarà, in vista di Fiorentina-Lecce, il tanto atteso confronto a distanza tra Daniele Pradè e Pantaleo Corvino, i due direttori sportivi che si sono sempre passati la palla in Fiorentina negli ultimi 20 anni. "La partita da vita o morte", così nel post partita di San Siro il ds gigliato aveva definito il match di domenica pomeriggio al Franchi. Lui però non è riuscito ad arrivare all'appuntamento, schiacciato da una serie di feroci critiche che sono tornate alla carica questa notte, con Firenze tappezzata di striscioni in opposizione all'operato di dirigenza, allenatore e giocatori.

Niente confronto con Corvino, dunque. Pradè subentrò proprio al posto del dirigente salentino nel 2012, al termine di un ciclo durato ben sette anni alla guida dell'area tecnica dei toscani. Quando Pradè concluse il suo primo ciclo con i viola, nel 2016, la famiglia Della Valle volle proprio Corvino di nuovo in sella, e lo tenne in società fino alla cessione alla famiglia Commisso, avvenuta nel 2019. Ironia della sorte, come ben sappiamo, il tycoon americano scelse di nuovo Pradè come ds, rimasto in carica fino a questa mattina.

I due sono dunque i direttori sportivi con più giorni di permanenza a Firenze nella storia viola: Corvino è in testa con 2520 giorni, Pradè lo segue con 2520 giorni (dati fortini tra Transfermarket).