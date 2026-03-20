Italiano: "Ottavi in A e ai quarti in Europa, macché crisi. Due clavicole rotte neanche al Motomondiale"

Mister Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai supplementari contro la Roma in Europa League, ha commentato anche l'inversione del trend negativo in cui era piombato il suo Bologna fino a qualche settimana fa. Questa la sua risposta in merito:

La vita alla fine è una cosa meravigliosa, dopo una crisi e tante critiche.

"Io sapevo che con la coppa di mezzo, perdevamo punti e risorse. Speravo di sbagliarmi, ma invece sta andando così: se hai meno punti è per questo, se hai meno risorse idem. Ci sta. Essere ancora ottavi in Serie A e ai quarti in Europa League, con tante squadre blasonate, mi rende felice. Abbiamo preparato due gare contro una squadra forte e serviva attenzione: l'abbiamo messa sempre. Per me non era una crisi, ma normalità. Abbiamo avuto due clavicole rotte, neanche al Motomondiale si vedono... bravi noi a rialzarci. Adesso, ho ringraziato ai ragazzi e domani faremo una festa a Casteldebole. Poi, però, ci sarà un'altra gara a cui pensare".

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