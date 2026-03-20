Gasperini commenta i fischi dell'Olimpico: "Dettati dall'eliminazione, non dalla prestazione"
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Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta col Bologna in Europa League per 4-3 ai tempi supplementari, mister Gian Piero Gasperini ha commentato anche i fischi della Curva a fine partita. Di seguito le parole del tecnico della Roma: "I fischi sono dettati dall'eliminazione, è così. Non sono per la prestazione, anche se la gara è stata condizionata da errori grossolani dato che per il resto la squadra ha fatto vedere anche il meglio di sé. Poi il risultato determina tutto".
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