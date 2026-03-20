Gasperini commenta i fischi dell'Olimpico: "Dettati dall'eliminazione, non dalla prestazione"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta col Bologna in Europa League per 4-3 ai tempi supplementari, mister Gian Piero Gasperini ha commentato anche i fischi della Curva a fine partita. Di seguito le parole del tecnico della Roma: "I fischi sono dettati dall'eliminazione, è così. Non sono per la prestazione, anche se la gara è stata condizionata da errori grossolani dato che per il resto la squadra ha fatto vedere anche il meglio di sé. Poi il risultato determina tutto".

Rileggi qui tutte le parole di Gasperini in conferenza