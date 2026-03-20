Gasperini su Robinio Vaz: "Ci si aspetta tanto perché è stato un investimento molto alto"

Intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta col Bologna in Europa League, mister Gian Piero Gasperini ha parlato anche delle pesanti assenze di Soulé e Dybala, così come dei buoni segnali offerti da Robinio Vaz. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Quanto stanno mancando giocatori come Soulé e Dybala?

"Nei supplementari c'era un po' di fatica soprattutto in difesa ma non potevamo fare cambi anche lì, loro avevamo messo attaccanti veloci e freschi. Se ti mancando 4-5 giocatori tutti nello stesso reparto è evidente che soffri, nonostante questo abbiamo trovato un Malen straordinario che ci ha alzato la pericolosità rispetto al girone d'andata dove avevamo però più soluzioni. In questa settimana non ho molto da dire ai miei giocatori, il fatto dell'attacco ce lo trasciniamo da inizio anno, un po' per gli infortuni e un po' per il mercato, ma i giocatori hanno cercato sempre di applicarsi al massimo compreso stasera".

Robinio Vaz nota positiva della serata?

"Indubbiamente è un ragazzo giovanissimo, su di lui pesa il fatto che è stato un investimento molto alto e ci si aspetta tanto ma deve crescere perché giocare a questi livelli non è facile, sicuramente può essere utile però per ambire a traguardi più alti ci sono mancati giocatori di spessore come quelli che avete elencato prima".