Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

INTER TRA UN NUOVO PORTIERE, LA RICOMPRA DI STANKOVIC E IL RINNOVO DI PIO ESPOSITO. PRIME IDEE ESTIVE PER MILAN, COMO E TORINO

Viaggio a Londra per Piero Ausilio: il DS dell'Inter starebbe provando a chiudere il cerchio per Guglielmo Vicario del Tottenham, individuato come nuovo portiere al posto di Sommer. In ballo però anche Emiliano Martinez dell'Aston Villa.

L'Inter sembrerebbe aver preso la propria decisione sul futuro di Aleksandar Stankovic, centrocampista figlio d'arte ceduto in estate ai belgi del Club Brugge. La società nerazzurra avrebbe infatti già deciso di esercitare la ricompra a propria disposizione, fissata per la prossima estate a 23 milioni di euro.

Vicino il rinnovo di Francesco Pio Esposito con l'Inter, fino al 2031. Un nuovo accordo che porterà l'ingaggio del centravanti dagli 1,1 milioni di euro all'anno attuali fino a 4.

La Juventus punta Leonardo Spinazzola, esterno in scadenza di contratto al 30 giugno con il Napoli. Primi contatti in corso.

Il Milan guarda a qualche profilo che possa rinforzare la difesa di Allegri. E in tal senso, in direzione dell'estate, ecco che emergono i nomi di Mario Gila della Lazio e di Kim Min-jae, campione d'Italia con il Napoli nella sua unica stagione di Serie A e oggi al Bayern Monaco.

Il Como, mentre continua a giocarsi le proprie chance di Champions League in questo finale di campionato, guarda avanti anche al prossimo calciomercato estivo. E tra i nomi segnati in rosso sul taccuino degli scout c'è quello di Fares Chaibi, nazionale algerino, parte della Nazionale che ha giocato anche l'ultima Coppa d'Africa, in forza all'Eintracht Francoforte. Le ultime voci di mercato vorrebbero però su di lui anche il Brighton e il Brentford in Premier League.

Caccia a un nuovo portiere per il Torino, deluso dalle prestazioni di Franco Israel, che è stato scavalcato da Paleari nel corso di questa stagione. Le ultime idee del club granata portano a due nomi: Dominik Livakovic, in prestito alla Dinamo Zagabria dal Fenerbahce, e Wladimiro Falcone, estremo difensore del Lecce.

La Roma pregusta già il potenziale incasso per Saud Abdulhamid, esterno saudita che i giallorossi hanno prestato al Lens. I francesi sono soddisfatti delle sue prestazioni e sarebbero pronti a spendere i 3,5 milioni di euro fissati per il riscatto. La Roma ha la ricompra a 4.