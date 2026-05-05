Condò: "Arsenal sfavorito in finale, ma due anni fa il Real vinse all'ultimo sul Dortmund"

L’Arsenal giocherà, il prossimo 30 maggio a Budapest, da sfavorita rispetto a chiunque vinca tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dagli studi di Sky, Paolo Condò analizza così: “È vero che ci sarà una chiara favorita, però due anni fa ci fu Real Madrid-Borussia Dortmund ed era ancora più ampio il divario. Ma poi alla fine il Real vinse a pochi minuti dalla fine”.

Alessandro Costacurta ha ricordato che non sempre il suo Milan ha rispettato i pronostici: “Nelle finali che ho perso eravamo sempre favoriti, magari ne abbiamo vinte un paio in cui non eravamo favoriti”.