Condò: "Arsenal sfavorito in finale, ma due anni fa il Real vinse all'ultimo sul Dortmund"
TUTTO mercato WEB
L’Arsenal giocherà, il prossimo 30 maggio a Budapest, da sfavorita rispetto a chiunque vinca tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dagli studi di Sky, Paolo Condò analizza così: “È vero che ci sarà una chiara favorita, però due anni fa ci fu Real Madrid-Borussia Dortmund ed era ancora più ampio il divario. Ma poi alla fine il Real vinse a pochi minuti dalla fine”.
Alessandro Costacurta ha ricordato che non sempre il suo Milan ha rispettato i pronostici: “Nelle finali che ho perso eravamo sempre favoriti, magari ne abbiamo vinte un paio in cui non eravamo favoriti”.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Buffon: “Nel contratto del ritorno a Parma c'era il bonus Scudetto. Una delle ragioni per non smettere"
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
"Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
"Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Buffon: “Nel contratto del ritorno a Parma c'era il bonus Scudetto. Una delle ragioni per non smettere"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile