Condò duro sul Milan: "Una squadra franata dall'interno. C'è tanta gente da mandar via"

Uno dei gol più veloci nella storia della Champions League non basta al Milan per accedere agli ottavi di finale della competizione. La rete di Santiago Gimenez dopo 37 secondi illude San Siro, l’espulsione per doppio giallo a Theo Hernandez rovina la serata e poi arriva anche il gol di Julian Carranza che è una doccia fredda. I rossoneri di Sergio Conceicao - farà discutere il cambio del Bebote che ha abbassato di venti metri il Milan - salutano e dimenticano il potenziale derby: il Feyenoord giocherà con una fra Inter e Arsenal, venerdì il sorteggio. È uno scivolone inatteso, soprattutto considerando il primo tempo e la differenza di valore tra le due formazioni: resta sulla carta, in casa Milan sfumano anche gli 11 milioni di euro legati alla qualificazione al turno successivo.

"Il Milan col mercato ha tolto il centravanti al Feyenoord, per 35 milioni, quindi c'è la beffa oltre al danno che è umiliante per il Milan - commenta a caldo Paolo Condò, direttamente dagli studi di Sky Sport -. Gimenez poi è stato uno dei migliori stasera e farà bene in futuro al Milan, di quelli che abbiamo visto stasera è uno dei pochi che dovrebbe restare. C'è tanta gente da mandar via. Theo è il primo a cui penso. Questa squadra è franata dall'interno, un cedimento strutturale dovuto dal fatto che ci sono giocatori tecnicamente bravi, certo, ma anche una povertà dal punto di vista dello zoccolo duro della sqaudra".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders (dal 38' st Abraham), Musah (dal 38' st Chukwueze); Pulisic (dal 18' st Bartesaghi), Joao Felix, Leao; Gimenez (dal 26' st Fofana). A disp.: Sportiello, Gabbia, Tomori, Camarda, Torriani, Terraciano. All.: S. Conceiçao

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno (dal '30 Stengs); Moussa (dal 42' st Mitchell), Redmond (dal 18' st Carranza), Paixao. A disp.: Andreev, Ka, Van Den Elshout, Ivanusec, Sliti, Osman, 'T Zand, Giersthove. All.: Bosschaart

Arbitro: Marciniak (POL)

Marcatori: 1' Gimenez (M), 28' st Carranza (F)

Ammoniti: Moder (F), Theo Hernandez (M), Joao Felix (M), Mitchell (F)

Espulsi: Theo Hernandez (M)