Paolo Condò: "La posizione di Koopmeiners una vera "Spallettata" "

Ospite degli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato la vittoria della Juventus sulla Cremonese, concedendo grandi meriti a Luciano Spalletti per la prova dei bianconeri:

"Il debutto è sicuramente incoraggiante, con il primo tempo della Juventus, che mi è piaciuta molto. La ripresa ha visto una Juve con meno mordente, che ha lasciato più campo alla Cremonese, ma che ha comunque saputo gestire il ritorno dei grigiorossi e la rete di Vardy, che poteva far tremare le gambe".

Spalletti ha sorpreso tutti con la decisione di schierare in difesa Koopmeiners, e la prova dell'olandese è stata decisamente positiva:

"È stata una vera e propria 'spallettata', perchè anche alla luce della situazione di emergenza, credo che nessuno si sarebbe aspettato di vedere Koopmeiners nei tre dietro. Rivitalizzato anche Cambiaso, che come qualcuno aveva anche preannunciato, si è rivelato il vero fulcro del gioco del tecnico di Certaldo e per me il migliore in campo. La Juve mi ha convinto, ho visto una squadra frizzante, elettrica, come non l'avevo mai vista con Tudor".