Condò: "Quella dell'Atalanta non è stata solo la rimonta della Dea, ma di tutto il calcio italiano"

Magistrale l'Atalanta vista stasera contro il Borussia Dortmund, con la Dea che centra gli ottavi di finale di Champions League ribaltando il 2-0 dell'andata e battendo i tedeschi per 4-1. Un'impresa che, negli studi di Sky Sport ha così commentato Paolo Condò: "È stata una rimonta fantastica, un passaggio del turno avvenuto due volte, prima con il 3-0, poi nell'ultimo quarto d'ora dove si è vista un'organizzazione di squadra strepitosa. Ha saputo soffrire, ma anche ripartire".

Aggiunge quindi: "Quella vista non è stata solo la rimonta della Dea, ma di tutto il calcio italiano, che grazie ai nerazzurri ha almeno una squadra che prosegue in Champions".