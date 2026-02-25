Condò: "Quella dell'Atalanta non è stata solo la rimonta della Dea, ma di tutto il calcio italiano"
TUTTO mercato WEB
Magistrale l'Atalanta vista stasera contro il Borussia Dortmund, con la Dea che centra gli ottavi di finale di Champions League ribaltando il 2-0 dell'andata e battendo i tedeschi per 4-1. Un'impresa che, negli studi di Sky Sport ha così commentato Paolo Condò: "È stata una rimonta fantastica, un passaggio del turno avvenuto due volte, prima con il 3-0, poi nell'ultimo quarto d'ora dove si è vista un'organizzazione di squadra strepitosa. Ha saputo soffrire, ma anche ripartire".
Aggiunge quindi: "Quella vista non è stata solo la rimonta della Dea, ma di tutto il calcio italiano, che grazie ai nerazzurri ha almeno una squadra che prosegue in Champions".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile