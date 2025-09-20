Condò: "Milan in giacca e cravatta: per Allegri era una gara chiave, grande risposta"

Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato così il successo per 0-3 ottenuto dal Milan sul campo dell’Udinese. Una vittoria firmata da uno straordinario Pulisic, autore di una doppietta e da Fofana. Con questi 3 punti, i rossoneri salgono a quota 9 raggiungendo il Napoli e andando a -1 dalla Juventus.

Di seguito le analisi di Condò: "Il Milan resta in giacca e cravatta: vittoria elegante e sicura. Allegri - che era in tribuna - non ha avuto bisogno di togliersi la giacca per attirare l'attenzione dei suoi. Squillante come risposta questa data dal Milan. Allegri l'aveva definita una gara chiave e la risposta c'è stata".

"Sta diventando impressionante - prosegue - il paragone con il Napoli dell'anno scorso: due squadre senza coppe e che perdono la prima partita di campionato. Questa sconfitta, in entrambi i casi, scatena un finale pesante di mercato. Dopo il ko contro la Cremonese, il Milan è già a 3 vittorie consecutive".