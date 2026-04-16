Conference League, i parziali: rimonta completata per lo Strasburgo. Quasi per l'AEK
Mentre la Fiorentina annaspa col Crystal Palace, col risultato fermo sull'1-1, le altre due sfide della serata di Conference League regalano emozioni e rimonte mozzafiato. Rendendo così i secondi tempi tutti da gustare.
In Strasburgo-Mainz siamo sul 2-0 al termine dei primi 45 minuti, col parziale sulle due sfide ora sul 2-2. Per i francesi in gol Nanasi e Ouattara. Rimonta non ancora completata, ma comunque sulla buona strada, anche in AEK Atene-Rayo Vallecano: i greci sono avanti 2-0 all'intervallo con reti di Zini e Marin, col parziale sulle due sfide che è ora di 3-2 in favore degli spagnoli.
Nel pomeriggio, ricordiamo, lo Shakhtar Donetsk aveva pareggiato 2-2 in casa dell'AZ Alkmaar dopo il successo per 3-0 dell'andata. Il totale aggregato di 5-2 ha regalato agli ucraini l'accesso alle semifinali della competizione.