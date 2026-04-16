Conference League, le formazioni ufficiali di AEK-Rayo Vallecano e Strasburgo-Mainz
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Tutto pronto per le sfide di Conference League fra Strasburgo e Mainz (andata 2-0 per i tedeschi) e AEK Atene e Rayo Vallecano (andata 3-0 per gli spagnoli). Di seguito le formazioni ufficiali:
Strasburgo-Mainz
STRASBURGO (4-3-1-2): Penders; Doukoure, Omobamidele, Chilwell, Moreira; Barco, El Mourabet, Ouattara; Nanasi; Enciso, Godo
MAINZ (3-5-2): Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Kawasaki, Mwene; Tietz, Weiper
AEK Atene-Rayo Vallecano
AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Filipe Reivas, Pilios; Koita, Marin, Pineda, Kutesa; Zini, Varga
RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Palazon, Ciss, Lopez; Akhomach, De Frutos, Garcia
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