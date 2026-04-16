Conference League, lo Shakhtar Donetsk per ora non trema: 0-0 in Olanda con l'AZ al 45'

Niente da fare per l'AZ, lo Shakhtar Donetsk, per il momento, resiste. Dopo il 3-0 subito in trasferta, gli olandesi hanno caricato tanto la partita di oggi per cercare una rimonta che sarebbe storica, ma al termine del primo tempo il risultato è ancora fermo sullo 0-0. La formazione allenata da Arda Turan ha tenuto il pallone per lunghi tratti dell'incontro, cercando di addormentare un po' il match.

L'AZ, spinta dal pubblico, ci ha provato e continuerà a farlo, ma gli ucraini non tremano, anzi, contrattaccano senza farsi troppi problemi. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale di Conference League chi passerà il turno tra Fiorentina e Crystal Palace, con gli inglesi che hanno vinto 3-0 in casa all'andata.