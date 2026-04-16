Europa League, Celta impresentabile: 3-1 dal Friburgo, storico accesso in semifinale per Grifo

All’andata era finita 3-0, il ritorno si è concluso con la rete della bandiera di Swedberg. Ma la sostanza non cambia, perché il Celta Vigo completa la brutta figura in Europa League e lascia la competizione ai quarti contro un Friburgo in formato strepitoso e per la prima volta nella sua storia in semifinale di una competizione europea.

I Celestes sono stati inferiori oggi, come nel primo round in terra tedesca. Nemmeno quattro sostituzioni all'intervallo hanno rianimato la squadra di Giraldez, che evidentemente ha risentito dello shock del gol da urlo di Matanovic e l'uno-due terrificante di Suzuki per il 2-0 nella prima frazione. Nella ripresa il Friburgo ha segnato il terzo gol (doppietta del giapponese) e il morale degli spagnoli è calato drasticamente, consapevoli del risultato dell'andata. Swedberg ha reso il passivo meno amaro, alla fine i tedeschi festeggiano il passaggio storico al turno successivo di Europa League. A un passo dalla finalissima.

Serata orrenda per Radu. L'ex Inter e Venezia, tra le altre, ha dovuto raccogliere altri tre palloni nell'incrocio con il Friburgo e abbandona la competizione dopo aver subito sei reti solamente in due partite contro Grifo (assist stasera) e compagni.