Minotti verso Fiorentina-Palace: "Vanoli ha cambiato, in corso d'opera sarà un 3-4-3"
Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Lorenzo Minotti in vista della sfida della Fiorentina contro il Crystal Palace, ritorno dei quarti di finale di Conference League dopo la sconfitta londinese per 3 a 0: "Vanoli cerca di cambiare qualcosa, di affrontarla in modo diverso rispetto all'andata. Secondo me il modulo in corso d'opera diventerà un 3-4-3 con doppi esterni, dovrà essere bravissimo soprattutto Gudmundsson a trovare spazi".
Tanti giocatori offensivi in campo...
"L'idea è segnare, oltre a Gudmundsson anche Solomon dovrà essere bravo a portare fuori i centrali. Gli spazi intermedi possono essere letali per il Crystal Palace, con i centrocampisti che non danno particolare protezione alla difesa. Ripeto, Harrison e Solomon potranno dare molto fastidio ai centrali della squadra inglese".