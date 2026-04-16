L'AZ ci prova, ma in semifinale di Conference va lo Shakhtar: in Olanda finisce 2-2

Dopo un primo tempo senza gol, nella ripresa è successo un po' di tutto in AZ-Shakhtar Donetsk, con il match che alla fine si è concluso sul 2-2 e ha premiato gli ucraini, che hanno difeso il 3-0 dell'andata. Al 58' il gol di Alisson Santana sembrava aver definitivamente spento lo stadio dei padroni di casa, che però hanno avuto la forza di reagire, segnando al 73' con Jensen a all'80' con Sin.

A quel punto sarebbero serviti 2 gol in 10 minuti, ma il clima era infuocato e sembrava che davvero potessero esserci gli estremi per un'impresa epica. All'83' però Luca Meirelles su assist di Lucas Ferreira ha definitivamente scritto la parola fine sull'incontro e sulla qualificazione. In semifinale di Conference League ci va lo Shakhtar Donetsk, che affronterà la vincente di Fiorentina-Crystal Palace.