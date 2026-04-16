Il bilancio europeo di Italiano: "Cammino più che ottimo tra Champions ed Europa League"

Mister Vincenzo Italiano, intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta di Birmingham con l'Aston Villa, ha fatto un bilancio sul cammino europeo del suo Bologna tra Champions (l'anno scorso) ed Europa League (quest'anno). Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Che insegnamenti può trarre il Bologna da questa campagna europea?

"Abbiamo raggiunto i quarti di finale. Il nostro obiettivo era superare il girone e arrivare a giocarci una partita come quella di oggi, cercando di riaprirla in un quarto così difficile. Penso che sia un cammino più che dignitoso, anzi secondo me siamo andati oltre le aspettative".

Il percorso complessivo, tra quest'anno e l'anno scorso in Champions League, cosa lascia?

"Lascia tanto, perché in queste partite tutto ciò che sbagli gli altri capitalizzano. Devi avere la massima attenzione: oggi abbiamo preso un gol su fallo laterale, non te lo puoi permettere, non puoi affrontare queste squadre regalando quello che abbiamo regalato. Tra l'anno scorso e quest'anno è stato un cammino più che ottimo. Arriviamo nei quarti a giocarci partite contro questi mostri sacri e credo che il percorso sia più che positivo. In campionato abbiamo sempre avuto la capacità di reagire: abbiamo avuto un periodo negativo nei risultati e adesso siamo reduci da un periodo positivo. Sei partite, vediamo quanti punti possiamo aggiungere alla nostra classifica e sarà quello l'obiettivo da qui alla fine".