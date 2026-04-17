Ranking UEFA per il 5° posto Champions: Spagna seconda, ma che duello con la Germania

L'avventura dell'Italia in Europa si è conclusa il 16 aprile con l'eliminazione di Bologna e Fiorentina. Il nostro Paese occupa attualmente il quinto posto nel Ranking UEFA stagionale, che serve per capire quali saranno le due nazioni che beneficeranno di una squadra in più qualificata alla prossima edizione della Champions League. Senza più possibilità di fare punti, rischiamo pure il sorpasso da parte della Francia.

Il duello invece tra Spagna e Germania è ancora apertissimo. L'Inghilterra ha in corsa ancora 4 squadre e ha ipotecato da tempo il primo posto, mentre dietro di lei la sfida è tra gli iberici, attualmente secondi, e i tedeschi, terzi a meno di 200 punti. Atletico Madrid, Rayo Vallecano, Bayern Monaco e Friburgo sono ancora in corsa, tutto si deciderà all'ultimo. Di seguito la graduatoria completa:

RANKING UEFA STAGIONALE

Inghilterra 26.569 (4 squadre ancora in corsa su 9)

Spagna 21.406 (2 su 8)

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Germania 21.214 (2 su 7)

Portogallo 20.100 (Una su 5)

Italia 19.000 (0 su 7)

Francia 17.535 (2 su 7)

Polonia 15.750 (0 su 4)

Grecia 14.200 (0 su 5)