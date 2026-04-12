Contatto Bonny-Nico Paz, il VAR richiama Massa: è calcio di rigore. Da Cunha firma il 3-4

Il Como guadagna un calcio di rigore nel finale di gara. Sugli sviluppi di un'azione letale e cross velenoso di Moreno, Nico Paz si è avventato su un pallone vagante per calciare dritto in porta: Bonny è intervenuto in completo ritardo dritto sull'uomo, per questo è stato fischiato fallo e cartellino giallo per l'attaccante nerazzurro.

Ma su richiamo del VAR Aureliano, l'arbitro Massa è stato corretto per posizione del contatto avvenuto all'interno dell'area di rigore. E la decisione finale è stata il penalty assegnato al Como, trasformato dagli undici metri da capitan Da Cunha al minuto 89: è accorcio dei lariani, 3-4 della speranza nei minuti finali.

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