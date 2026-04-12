Live TMW Inter, Chivu: "Vittoria importante con il Como. Nostro obiettivo zona Champions"

23.13 - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, a breve presenzierà in conferenza stampa per commentare il successo in extremis per 4-3 sul Como. Diretta testuale a cura di TMW.

Allungo in campionato. Successo decisivo?

"Si raggiunge quello che è il nostro obiettivo. Abbiamo ancora punti da fare per tagliare il nostro traguardo e raggiungere il nostro obiettivo, il posizionamento in zona Champions. Faccio come i miei altri colleghi (ride, ndr)".

Barella e Thuram hanno fatto una grande partita stasera.

"Loro sono sempre stati, chi più chi meno, ad alti livelli. Ci hanno fatto abituare a questo tipo di prestazioni. Ci hanno dato la loro miglior versione in certe giornate. Quando ti avvicini al traguardo, a fine stagione, quelli forti e bravi vengono fuori".

Cos'ha detto o cosa si sono detti i giocatori all'intervallo? E il supporto di Lautaro dalla panchina?

"Tutti i giocatori che hanno avuto dei problemi sono sempre stati vicini alla squadra. Lo è stato anche lui. L'importanza del gruppo è capire il momento determinante. È nella mente e nel cuore di tutti quanti. Maturità e prova di carattere tirati fuori. A me come allenatore e persona mi fa solo piacere, questo gruppo e questa squadra merita. Ci siamo detti tante cose all'intervallo".

Dumfries determinante. Come sarebbe stata la stagione con lui a tempo pieno?

"Luis Henrique è stato un sostituto importante. La testimonianza di una squadra e un gruppo che capisce l'importanza di ognuno di loro, poi Denzel ti dà qualcosa in più. Su palle inattive, forza fisica, per le sue caratteristiche, è diverso da Luis Henrique ma non dobbiamo dimenticarci di cosa ha fatto nei due mesi quando mancava Dumfries".

Cosa cercava con i cambi?

"Un po' di energia, bisognava pareggiare la sofferenza. Nell'aggressività, nelle corse fatte, merito dei compagni che hanno stancato gli altri. Loro hanno goduto la mancanza di energia che avevano i miei giocatori. Abbiamo fatto tre gol in poco tempo, siamo stati bravi. Tutto il gruppo. È una vittoria importante".

23.45 - Finisce la conferenza stampa.