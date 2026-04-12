Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto si avvicina

Probabilmente una delle partite più emozionanti del campionato, per continui ribaltamenti di risultato e inseguimenti: alla fine è l'Inter a sbancare il Sinigaglia per 4-3 dopo una rimonta da cardiopalma e il rigore nel finale di Da Cunha. Il Como cade e resta a -2 dalla Juventus, mentre i nerazzurri compiono il colpaccio salendo a +9 sul Napoli. E ora si sente il profumo di Scudetto.

Spettacolo Como, Thuram ridà speranze

Al Sinigaglia, il Como parte forte con un pressing asfissiante che blocca le ripartenze dell'Inter. La difesa nerazzurra, guidata da Bastoni, Dimarco e Acerbi, regge l'urto iniziale, mentre la squadra di Chivu fatica a pungere nonostante la spinta sulla fascia sinistra. Il match si accende alla mezz’ora: Dumfries salva due volte la porta su Douvikas e Valle, ma al 36’ il muro crolla. Un fendente di Nico Paz costringe Sommer al miracolo, ma sulla ribattuta Valle insacca a porta vuota. Poco dopo, il raddoppio lariano porta la firma dello stesso Nico Paz, servito da un rilancio millimetrico di Butez. Nel recupero, l’Inter riapre i giochi: Barella serve Thuram, che sigla il 2-1 proprio prima dell'intervallo.

Dumfries mattatore, il Como si scioglie. Da Cunha illude nel finale

La ripresa si è riaperta con dei ritmi altissimi e la foga dell’Inter nel riportare in parità il match, è bastato giusto uno strafalcione di Kempf: uno scatto in profondità di Thuram ha approfittato dell’errore del tedesco e saltato Butez con un pallonetto impeccabile. Il 2-2 ha acceso gli animi dei nerazzurri, per far ripartire una rimonta d’altri tempi. Premiata una battuta al millimetro di Calhanoglu a premiare l’elevazione in terzo tempo di Dumfries su un van Der Brempt colpevole. Un gol del sorpasso che ha squagliato il cinismo e la lucidità del Como, in preda alla fretta di sistemare le cose, peccato che su schema ben realizzato dai nerazzurri sia arrivato il poker. Una palla sia piovuta dal cielo per Dumfries su torre di Akanji a battere i biancoblù con un poker. Un rigore nel finale di Da Cunha nel finale guadagnato da Nico Paz ha riacceso le speranze del Como invano, alla fine è l'Inter a vincere 4-3 al Sinigaglia. Così l'Inter si catapulta a +9 sul Napoli, avvicinandosi sensibilmente allo Scudetto. I lariani invece scivolano al quinto posto, subendo il sorpasso della Juventus e ritrovandosi a -2. Con il fiato sul collo della Roma.