Serie B, la Reggiana piega la Carrarese: finisce 2-0, decidono Portanova e Bertagnoli
Successo fondamentale in chiave salvezza per la Reggiana. Si decide tutto nel primo tempo, con Portanova e Bertagnoli che portano il risultato sul 2-0. Tre punti preziosi per la Reggiana che si rilancia per la salvezza, mentre la Carrarese resta a -2 dall’ottavo posto occupato dal Cesena.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B - 34ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Avellino-Catanzaro 1-1
59' Iemmello (C), 90'+5 Iannarilli (A)
Monza-Bari 2-0
50' Obiang, 80' Pessina
Padova-Empoli 1-0
84' Bortolussi
Domenica 12 aprile
Spezia-Mantova 0-2 -
32’ Bragantini, 72’ Buso
Reggiana-Carrarese 2-0
14’ Portanova, 28’ Bertagnoli
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Monza 69
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 54
Modena 51
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42
Südtirol 40
Sampdoria 40
Mantova 40
Avellino 39
Empoli 36
Padova 37
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 34
Pescara 32
Spezia 30