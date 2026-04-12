Live TMW Como, Fabregas: "Visto miglioramenti contro l'Inter. Jesus Rodriguez stava bene"

23.15 - Una prestazione commovente contro l'Inter, ma troppi errori difensivi hanno buttato giù il Como, cadendo per 3-4 al Sinigaglia. A breve Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, in conferenza stampa.

23.28 - inizia la conferenza stampa.

Cosa sente dopo questa partita?

"L'Inter è una squadra molto forte su palla inattiva e cross, hanno fatto 4 gol così. Lo hanno fatto contro tutti in Serie A. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, sono molto orgoglioso della squadra, due anni fa era un sogno fare un'amichevole contro l'Inter e oggi stiamo competendo bene. Non voglio parlare troppo della partita, quello che sento, parlo troppo. Oggi si è vista una grande squadra, le statistiche parlano. L'Inter mai ha subito così contro altre. È una crescita, abbiamo fatto errori, siamo una squadra molto giovane ma i ragazzi mi hanno dimostrato di giocare con coraggio, con cattiveria. Con emozione. Oggi sono tifoso del Como, vado a casa solo applaudendo. Non posso parlare per tutti, ma è la mia sensazione. Complimenti all'Inter, oggi hanno vinto lo Scudetto. E meritato. Hanno fatto un ottimo campionato.

Perché ha sostituito Diego Carlos? E la Coppa Italia?

"La Coppa Italia non importa ora. La partita di oggi è già passata, andiamo ad analizzare la partita contro il Sassuolo. Andremo là a fare una grandissima partita. Diego Carlos ha chiesto il cambio, era quel giocatore che non si era allenato. Si è allenato stamattina, si è trovato bene ma a metà gara l'abbiamo tolto. Ramon aveva 20 minuti, ne ha fatti 45 più recupero. Goldaniga è stato infortunato tanti mesi. Da Cunha? Scelta tattica".

In questo progetto di crescita continua, siete arrivati a una posizione di classifica impensabile. L'unico difetto che avete è essere poco cinici?

"Preferisco non rispondere. Ho tante emozioni ora".

Il gol di Thuram ha cambiato la partita?

"Ho pensato in quel momento fosse buono. Con 2-0 contro l'Inter, inizi a non pressare nello stesso modo, abbassi la linea, loro cominciano a girare e ti mettono basso... non siamo forti in questo. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, poi possiamo parlare dei tre gol subiti. Loro poi sono molto forti. Non è che se si prende quel gol di Thuram si butta la partita. Dopo il quarto gol la squadra poteva anche pareggiare, non ha mai mollato".

TMW - Trova dei miglioramenti rispetto al 4-0 dell'andata? Jesus Rodriguez come sta?

"Miglioramenti sì, ovviamente, facendo questa partita solo è mancata la vittoria. Guarda le statistiche della partita, il campo ha parlato di un gran Como. Jesus Rodriguez poteva giocare, ma abbiamo dovuto fare due cambi a metà campo e questo ti penalizza. No, lui sta bene, ho pensato anche di farlo entrare ma niente. Andiamo avanti".

23.39 - Finisce la conferenza stampa.