Inter, Chivu "Reazione da squadra matura, abbiamo due chance per chiudere al top"

Dopo il successo spettacolare per 4-3 sul campo del Como, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Inter TV.

“È stata una partita tosta e lo sapevamo”, ha esordito l’allenatore nerazzurro, sottolineando le difficoltà incontrate durante la gara. “Il gol prima dell’intervallo è stato molto importante, ci ha dato fiducia e ci ha aiutati a reagire”.

Chivu ha poi evidenziato la crescita della squadra sotto il profilo mentale: “Abbiamo risposto da squadra matura, consapevole del percorso fatto in questi mesi e di ciò che possiamo ancora fare da qui alla fine”.

Infine, uno sguardo agli obiettivi stagionali ancora alla portata: “Abbiamo iniziato l’anno con l’ambizione di andare avanti in tutte le competizioni. I risultati hanno detto altro, ma abbiamo ancora due possibilità per chiudere bene la stagione”, ha concluso l'allenatore.