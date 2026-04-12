Inter, Dumfries: "Lo scudetto non è un discorso chiuso. Ma abbiamo molta voglia di vincerlo"

Denzel Dumfries, autore di una doppietta nel 4-3 dell’Inter al Como, risponde così, ai microfoni di Sky Sport, su uno scudetto che sembra ormai dietro l’angolo “Non è un discorso chiuso, dobbiamo vincere anche le altre partite. Però sono contento, è un risultato importante”.

È tornato Dumfries, a primavera come l’anno scorso a Barcellona… Dov’eri?

“L’anno scorso è stata un’altra stagione, questa è stata un po’ difficile per me. Sono stato fuori quattro mesi, oggi mi sentivo molto bene, con tanta forza. Sono contento, dopo un periodo lungo e difficile”.

Cosa vi ha detto Chivu nell’intervallo?

“Ha parlato tanto, non abbiamo giocato un bel primo tempo. Però anche altri giocatori hanno parlato, è una vittoria molto importante e sono orgoglioso di come abbiamo rimontato”.

L’anno scorso avete finito a Como, vincendo ma con lo scudetto al Napoli…

“Prima della partita ero sul campo e ho pensato allo scorso anno, è stata dura perdere lo scudetto. In questa partita siamo riusciti a rimontare molto bene, non è facile farlo come abbiamo fatto. Devo fare i complimenti ai miei compagni, siamo molto motivati per vincere il campionato”.