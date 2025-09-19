Conte dopo il City: "C'era il rischio di una batosta storica. Mi porto a casa tante sensazioni positive"

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 col Manchester City, gara inevitabilmente viziata dall'espulsione di Giovanni Di Lorenzo dopo 21 minuti, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato delle sensazione con cui torna a casa:

"Per quello che io ho visto sia nei primi 20' ma anche nel resto della partita ne usciamo più forti, ne usciamo fortificati. Il piano-gara l'avete visto tutti nei primi 20'. Siamo venuti qui per giocarci la partita, abbiamo accettato il duello. La sensazione che avevo è che quando eravamo in possesso potevamo far male al Manchester City. La cosa strana è che l'anno scorso non abbiamo neanche subito un'espulsione, mentre stasera in Champions contro una grandissima squadra l'abbiamo subita dopo 20' e la partita è cambiata totalmente. Mi prendo l'aspetto positivo di quei 70-80' in cui abbiamo giocato in dieci contro undici con grande abnegazione, grande voglia di non arrendersi al destino. Abbiamo preso gol andando a pressare alti, se vede, su un fallo laterale nella loro metà campo. Bisogna capire determinati momenti, capire che la partita era cambiata. La sensazione che avevo in campo è di ragazzi che sapevano cosa volevano ed erano venuti con grande voglia di affrontare il Manchester City e misurarci. Né noi né loro possiamo uscire da questa partita con dei giudizi. Sarebbe cambiata totalmente anche se l'espulsione fosse stata dalla parte del Manchester City".

Che momento stiamo vivendo nello spogliatoio?

"Siamo soltanto all’inizio del percorso stagionale, quindi tutto rientra nella normalità: perdere col City ci può stare, altrimenti non avremmo la giusta misura del livello. Mi porto a casa l’atteggiamento, la mentalità e la voglia dei ragazzi, che hanno dimostrato di credere nei propri mezzi. Siamo consapevoli di non essere i più forti ma abbiamo fame di toglierci soddisfazioni. Guardiamo il lato positivo: sono gare in cui, con un uomo in meno dopo venti minuti, potevi anche rischiare di prendere una batosta storica. Invece siamo riusciti a reggere, e questo mi lascia sensazioni positive, anche se magari le ho percepite solo io".