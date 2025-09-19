Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Conte dopo il City: "C'era il rischio di una batosta storica. Mi porto a casa tante sensazioni positive"

Conte dopo il City: "C'era il rischio di una batosta storica. Mi porto a casa tante sensazioni positive"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:12Serie A
di Simone Bernabei

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 col Manchester City, gara inevitabilmente viziata dall'espulsione di Giovanni Di Lorenzo dopo 21 minuti, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato delle sensazione con cui torna a casa:

"Per quello che io ho visto sia nei primi 20' ma anche nel resto della partita ne usciamo più forti, ne usciamo fortificati. Il piano-gara l'avete visto tutti nei primi 20'. Siamo venuti qui per giocarci la partita, abbiamo accettato il duello. La sensazione che avevo è che quando eravamo in possesso potevamo far male al Manchester City. La cosa strana è che l'anno scorso non abbiamo neanche subito un'espulsione, mentre stasera in Champions contro una grandissima squadra l'abbiamo subita dopo 20' e la partita è cambiata totalmente. Mi prendo l'aspetto positivo di quei 70-80' in cui abbiamo giocato in dieci contro undici con grande abnegazione, grande voglia di non arrendersi al destino. Abbiamo preso gol andando a pressare alti, se vede, su un fallo laterale nella loro metà campo. Bisogna capire determinati momenti, capire che la partita era cambiata. La sensazione che avevo in campo è di ragazzi che sapevano cosa volevano ed erano venuti con grande voglia di affrontare il Manchester City e misurarci. Né noi né loro possiamo uscire da questa partita con dei giudizi. Sarebbe cambiata totalmente anche se l'espulsione fosse stata dalla parte del Manchester City".

Che momento stiamo vivendo nello spogliatoio?
"Siamo soltanto all’inizio del percorso stagionale, quindi tutto rientra nella normalità: perdere col City ci può stare, altrimenti non avremmo la giusta misura del livello. Mi porto a casa l’atteggiamento, la mentalità e la voglia dei ragazzi, che hanno dimostrato di credere nei propri mezzi. Siamo consapevoli di non essere i più forti ma abbiamo fame di toglierci soddisfazioni. Guardiamo il lato positivo: sono gare in cui, con un uomo in meno dopo venti minuti, potevi anche rischiare di prendere una batosta storica. Invece siamo riusciti a reggere, e questo mi lascia sensazioni positive, anche se magari le ho percepite solo io".

Articoli correlati
Conte spiega la sostituzione di De Bruyne: "A volte il diavolo ci mette la coda..."... Conte spiega la sostituzione di De Bruyne: "A volte il diavolo ci mette la coda..."
Napoli, Conte: "C'era tutto per fare una brutta figura, invece ne usciamo più forti"... Napoli, Conte: "C'era tutto per fare una brutta figura, invece ne usciamo più forti"
Napoli, Conte: "Grande atteggiamento nei primi 20 minuti, l'espulsione è decisiva"... Napoli, Conte: "Grande atteggiamento nei primi 20 minuti, l'espulsione è decisiva"
Altre notizie Serie A
Christillin e la SuperLega: "Sono uscita umanamente a pezzi da quella storia" Christillin e la SuperLega: "Sono uscita umanamente a pezzi da quella storia"
Sacchi: "Derby di Roma qualcosa di speciale. Sarri e Gasperini, occhio alla tensione"... Sacchi: "Derby di Roma qualcosa di speciale. Sarri e Gasperini, occhio alla tensione"
Faraoni: "Con le idee di Tudor, ci sta subire delle ripartenze. Ma sa che dovrà aggiustare"... Faraoni: "Con le idee di Tudor, ci sta subire delle ripartenze. Ma sa che dovrà aggiustare"
Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre... Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre dall'1-0
Alvini esalta Pio Esposito: "Ragazzo straordinario, ha sempre voglia di migliorarsi"... Alvini esalta Pio Esposito: "Ragazzo straordinario, ha sempre voglia di migliorarsi"
Atalanta, risentimento al muscolo ileo psoas per De Ketelaere. Recupero difficile... Atalanta, risentimento al muscolo ileo psoas per De Ketelaere. Recupero difficile per il Torino
Lazio, il derby per riprendersi la Nazionale: Guendouzi vuole tornare a essere decisivo... Lazio, il derby per riprendersi la Nazionale: Guendouzi vuole tornare a essere decisivo
Juventus, sette gol subiti in quattro giorni per Di Gregorio: il ballottaggio con... Juventus, sette gol subiti in quattro giorni per Di Gregorio: il ballottaggio con Perin è aperto
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
2 Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Troise nuovo tecnico del Lumezzane
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 settembre
5 Lookman, scoppia la pace... fino a un'altra offerta? Forse meglio un rinnovo ponte (e con clausola)
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre dall'1-0
Immagine top news n.1 Special anche negli esoneri. Mourinho ha guadagnato oltre 100 milioni solo coi licenziamenti
Immagine top news n.2 Lookman, scoppia la pace... fino a un'altra offerta? Forse meglio un rinnovo ponte (e con clausola)
Immagine top news n.3 Due indizi fanno quasi una prova: Meret avvisato, Milinkovic-Savic vuole prendersi il Napoli
Immagine top news n.4 Juventus, Tudor studia nuove soluzioni in vista dell’Hellas Verona
Immagine top news n.5 I 20 anni di Torino, la contestazione, il mercato. L'intervista integrale di Urbano Cairo
Immagine top news n.6 In 10 vs 11 il Napoli non fa brutta figura a Manchester: Conte vede il bicchiere mezzo pieno
Immagine top news n.7 La contestazione, il futuro del Torino, la scelta di Baroni: Urbano Cairo a 360° su TMW Radio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
Immagine news podcast n.2 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
Immagine news podcast n.3 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
Immagine news podcast n.4 Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pio Esposito, cosa fare ora con lui? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Camarda? Per me è stata sbagliata la scelta di Lecce"
Immagine news Serie C n.3 Criniti: "Sarà l'anno dell'Union Brescia, è una piazza che non può stare in Serie C"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Christillin e la SuperLega: "Sono uscita umanamente a pezzi da quella storia"
Immagine news Serie A n.2 Sacchi: "Derby di Roma qualcosa di speciale. Sarri e Gasperini, occhio alla tensione"
Immagine news Serie A n.3 Faraoni: "Con le idee di Tudor, ci sta subire delle ripartenze. Ma sa che dovrà aggiustare"
Immagine news Serie A n.4 Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre dall'1-0
Immagine news Serie A n.5 Alvini esalta Pio Esposito: "Ragazzo straordinario, ha sempre voglia di migliorarsi"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, risentimento al muscolo ileo psoas per De Ketelaere. Recupero difficile per il Torino
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Campobasso, Zauri: "Abbiamo le armi per migliorare e risalire la classifica"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Brera Holdings porta a termine un'operazione da 300 milioni di dollari
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Possanzini: "Possiamo solo migliorare. Modena? Entusiasta e compatta"
Immagine news Serie B n.4 Di padre in figlio, domani la sfida fra Stankovic e Klinsmann: dai gol dei papà alle parate
Immagine news Serie B n.5 Samp a Monza in "jeans". E la panchina di Donati resta traballante
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 4ª giornata: due gli anticipi in programma oggi. Il quadro completo del turno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Alcione Milano, intervento di ricostruzione del crociato per Simone Palombi
Immagine news Serie C n.2 Alcione, il presidente Gallazzi: "L'obiettivo è giocare nel nostro stadio entro la fine della stagione"
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Troise nuovo tecnico del Lumezzane
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 5ª giornata: apre il Girone B con quattro anticipi. Il quadro completo del turno
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Claudia Rizzo: "Giudicateci solo tramite i fatti. Questa esperienza nuova per me"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, il dg Mazzoni: "Stipendi pagati ieri. Ma questa società non piace e viene attaccata"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma e Inter avanzano in Europa. E ora entra in gioco anche la Juve. Oggi i sorteggi
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma femminile, Bergamaschi: "Volevamo la rivincita, ci siamo riuscite"
Immagine news Calcio femminile n.3 Non solo la Roma, ecco tutte le qualificate alla League Phase della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma femminile, Rossettini: "Ragazze straordinarie. Serviva un'impresa, è arrivata"
Immagine news Calcio femminile n.5 UWCL, Impresa della Roma: 2-0 in casa dello Sporting CP, giallorosse alla League Phase
Immagine news Calcio femminile n.6 Cambiaghi: "Felice alla Juve, lo step successivo che volevo. Obiettivo doppia cifra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…