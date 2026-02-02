Conte risponde ad Allegri: "Non so cosa ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo aver vinto la Panchina d'Oro di Serie A, parlando anche della Nazionale: "Gattuso sta facendo un buon lavoro, sono convinto si possa andare al Mondiale e recitare un'ottima parte".

Che ne pensa della Panchina d'Oro che ha vinto?

"È un premio molto prestigioso, averlo conquistato con il Napoli dà molto prestigio, perché sapevo benissimo che vincere qui non è facile, anzi è molto difficile".

Le è tornato il sorriso dopo la vittoria contro la Fiorentina, il sollievo per Di Lorenzo e la Panchina d'Oro.

"I sorrisi non devono mai mancare, poi quando siamo in partita c'è lo stress del lavoro e un accumulo di fatica che hai difficoltà a nascondere. Bisogna essere ottimisti e cercare di trovare sempre una soluzione anche nelle situazioni peggiori".

Ci presenta Alisson Santos?

"Di mercato dovete parlare con gli addetti ai lavori, è giusto che parlino loro dei calciatori che arrivano".

Si è espresso duramente sul tema delle tante gare in programma.

"Siamo tutti d'accordo a 360 gradi, il problema è che si ha difficoltà a esporsi o a prendere delle posizioni. Tutti parlano, ma nessuno poi fa niente... Si andrà avanti così, non si può fare niente. Ci sono le istituzioni addette... Leggevo che la Federazione Tedesca stava cercando di fare qualcosa, ma è difficile muoversi singolarmente. Sono situazioni che non mi devono competere, sono un allenatore, ma è un problema in cui siamo tutti molto d'accordo, però non si fa niente".

Che ne pensa delle parole di Allegri che ha sottolineato come per stare ad alto livello bisogna giocare tante partite?

"Non so cosa ha detto Allegri, sicuramente quest'anno non sta giocando tanto".