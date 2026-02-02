Ufficiale
Parma, altro colpo dagli Stati Uniti: preso il giovane Hartley dal LA Galaxy
Operazione a sorpresa per il Parma in queste ultime ore di calciomercato. La società del presidente Krause ha infatti depositato il contratto di Ryan Hartley, terzino sinistro proveniente dal Los Angeles Galaxy.
Classe 2008, Hartley è di nazionalità statunitense ma in possesso anche del passaporto irlandese. Il Parma ha definito l'operazione a titolo definitivo, come informa il sito ufficiale della Lega.
