Chi è Edmundsson, primo calciatore delle Far Oer della Serie A. Ma non il primo in Italia...

Non è nuovo l'Hellas Verona a sorprendere con dei singolari colpi di mercato e anche in questa sessione invernale non ha disatteso le aspettative. Dai polacchi del Wisla Plock i gialloblù hanno acquistato a titolo definitivo Andrias Edmundsson, difensore classe 2000 che ha firmato fino al 2029. La sua particolarità? La nazionalità da cui proviene. Si tratta infatti del primo calciatore delle Far Oer che abbia mai giocato nel nostro campionato.

A livello internazionale ha rappresentato la Nazionale delle Isole Far Oer prima nelle selezioni giovanili, e ora nella Nazionale maggiore, con la quale ha esordito il 19 novembre 2022 nella partita pareggiata 1-1 contro il Kosovo, e accumulando da allora 19 presenze.

Edmundsson non si tratta, tuttavia, dell'unico calciatore faroense che abbia mai giocato in Italia. Nel 2019, infatti, il Breno, club lombardo della Val Camonica che all'epoca militava in Eccellenza, acquistò Pall Klettskard.

Con il suo arrivo , l’Hellas Verona conferma ancora una volta la propria capacità di guardare oltre i confini tradizionali del mercato, puntando su profili poco conosciuti ma ricchi di potenziale. Una scommessa che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia per l’intero calcio delle Isole Faroe in Serie A.