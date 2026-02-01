Il Napoli risorge, Fiorentina ko. Infortunio grave per Di Lorenzo e Conte: "Sono inc******"

Evitato il contraccolpo psicologico, tra il ko pesante a Torino con la Juventus e l'eliminazione dalla Champions League. Il Napoli ha mostrato carattere e determinazione a caccia di calore e appoggio dal Maradona, in occasione crash test contro una Fiorentina bisognosa di punti. Ancora Vergara, sempre più uomo provvidenza, in gol oltre a Gutierrez per il suo primo sigillo con la maglia azzurra a risolvere lo spinoso incontro con la Viola, seppur concedendo il gol di Solomon.

Ma al triplice fischio Antonio Conte si è intascato tre punti pesanti nella rincorsa alla vetta del campionato, al pedinamento di Milan (-1) e Inter (-6). Tuttavia, il Napoli ha perso l'ennesimo tassello del puzzle per guaio fisico: Giovanni Di Lorenzo infatti ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro al 26' del match che lo ha costretto ad abbandonare il prato del Maradona in barella. Visitato in ambulanza, solo al termine del match ha lasciato lo stadio con l'ausilio di stampelle e a bordo della sua auto, con la moglie alla guida del mezzo.

"Abbiamo fatto 9 partite in 27 giorni, hanno giocato in tanti, anche Di Lorenzo ha giocato perché non c'erano alternative. Sono situazioni brutte, si tratta probabilmente di una rottura del ginocchio, ne pagano le conseguenze il Napoli e la Nazionale", ha commentato Conte in conferenza stampa, evidenziando irritazione e frustrazione per il ko di capitan Di Lorenzo. "Scusate ma sono incazzato", la conclusione a riguardo. Con chiaro riferimento al calendario congestionato da impegni e le relative conseguenze che vedrebbero il difensore italiano rischiare un guaio serio al crociato.

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, invece si ritrova nuovamente nelle sabbie mobili del terzultimo posto in classifica. Con la lotta salvezza a farsi sempre più spietata di partita in partita, mentre il ko al Maradona non aiuta per nulla: "Siamo partiti male ma poi siamo stati bravi, nonostante un po' di sfortuna soprattutto sul palo e sull'occasione di Gudmundsson. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, dobbiamo ripartire da quello. Ora iniziano le nostre battaglie", ha commentato in conferenza stampa post-gara. "Dobbiamo essere più bravi nel pressing in avanti. L'obiettivo era tenerli lontano dalla nostra area di rigore ma dobbiamo essere più bravi nelle coperture. Pongracic ha fatto una buona partita contro un attaccante forte ma non doveva dargli la sponda a Hojlund. Mi fa arrabbiare più il secondo gol perché era un dettaglio facile da leggere. Dobbiamo capire la nostra difficoltà, cioè che abbiamo fatto pochi punti con le squadre al nostro livello".