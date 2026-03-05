Conte ritrova Gilmour e gli chiede una prova da leader: sarà l'unico centrocampista a disposizione

Con Anguissa e De Bruyne ormai pronti a tornare tra i convocati, il focus di Antonio Conte è ovviamente sulla prossima gara contro il Torino di D'Aversa, rinfrancato dall'ultimo successo contro la Lazio. Come ovvio ed evidente, per il rientro dal primo minuto non è ancora il momento giusto l’unico centrocampista di ruolo pienamente a disposizione di Conte è Billy Gilmour, che non gioca novanta minuti dal 28 ottobre, Lecce-Napoli 0-1. Il ko arrivò contro il Como, quando alzò bandiera bianca dopo 38 minuti.

La maglia da titolare manca da novembre

Tre giorni prima aveva disputato l’intera gara nella vittoria sull’Inter, e ancor prima 82 minuti proprio contro il Toro all’andata, quando da un suo tocco involontario nacque l’azione del gol decisivo di Simeone. Acqua passata, allo scozzese Conte chiederà di essere un riferimento importante vista l'assenza di Lobotka, in regia e in generale come punto fermo sul versante tecnico.

I numeri della sua stagione

Billy Gilmour sta vivendo la seconda stagione al Napoli, dove è arrivato dal Brighton nell'estate 2024 per circa 15 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2030. Il centrocampista scozzese classe 2001 ha collezionato 24 presenze in campionato per un totale di 1.856 minuti giocati, segnando 2 gol e fornendo 4 assist.