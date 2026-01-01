Coppa d'Africa, ecco il tabellone degli ottavi di finale: si parte con Senegal-Sudan
Si è chiusa la fase a gironi in Coppa d'Africa ed è stato definitivo il tabellone degli ottavi di finale. Si parte il 3 gennaio con Senegal-Sudan e Mali-Tunisia. Il giorno dopo Marocco-Tanzania e Sudafrica-Camerun, mentre il 5 gennaio andranno in scena Egitto-Benin e Nigeria-Mozambico. Si chiude il 6 gennaio con Algeria-RD Congo e Costa d'Avorio-Burkina Faso.
Senegal – Sudan (3 gennaio)
Mali – Tunisia (3 gennaio)
Marocco – Tanzania (4 gennaio)
Sudafrica – Camerun (4 gennaio)
Egitto – Benin(5 gennaio)
Nigeria – Mozambico (5 gennaio)
Algeria – RD Congo (6 gennaio)
Costa d'Avorio – Burkina Faso (6 gennaio).
Down to 16. The road takes shape. 🏆#TotalEnergiesAFCON2025 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/o2cS3pcYDR
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 31, 2025