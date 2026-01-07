Coppa d'Africa, i giocatori di Serie A che rimangono in corsa e chi rientra

Si chiude il quadro dei Quarti di Finale della Coppa d'Africa. Vittorie per Costa d'Avorio e Algeria (rispettivamente contro Burkina Faso e Repubblica Democratica del Congo), che passano al turno successivo. Queste sono le sfide cui assisteremo nel prossimo turno, che si giocherà fra il 9 ed il 10 gennaio:

Mali-Senegal

Camerun-Marocco

Egitto-Costa d’Avorio

Nigeria-Algeria.

Ma quali sono i giocatori della Serie A che sono rimasti ancora coinvolti nella competizione?

Ecco i giocatori della Serie A che saranno ancora impegnati in Marocco:

- Marocco: El Aynaoui (Roma) e Masina (Torino)

- Nigeria: Lookman (Atalanta), Dele-Bashiru (Lazio), Akinsanmiro (Pisa)

- Algeria: Belghali (Verona)

- Mali: Coulibaly L. (Lecce), Coulibaly W. (Sassuolo)

- Costa d'Avorio: Ndicka (Roma), Bayo (Udinese) e Kossounou (Atalanta)

- Camerun: Onana (Genoa)

- Senegal: Dia (Lazio)