Coppa d'Africa, i giocatori di Serie A che rimangono in corsa e chi rientra
Si chiude il quadro dei Quarti di Finale della Coppa d'Africa. Vittorie per Costa d'Avorio e Algeria (rispettivamente contro Burkina Faso e Repubblica Democratica del Congo), che passano al turno successivo. Queste sono le sfide cui assisteremo nel prossimo turno, che si giocherà fra il 9 ed il 10 gennaio:
Mali-Senegal
Camerun-Marocco
Egitto-Costa d’Avorio
Nigeria-Algeria.
Ma quali sono i giocatori della Serie A che sono rimasti ancora coinvolti nella competizione?
Ecco i giocatori della Serie A che saranno ancora impegnati in Marocco:
- Marocco: El Aynaoui (Roma) e Masina (Torino)
- Nigeria: Lookman (Atalanta), Dele-Bashiru (Lazio), Akinsanmiro (Pisa)
- Algeria: Belghali (Verona)
- Mali: Coulibaly L. (Lecce), Coulibaly W. (Sassuolo)
- Costa d'Avorio: Ndicka (Roma), Bayo (Udinese) e Kossounou (Atalanta)
- Camerun: Onana (Genoa)
- Senegal: Dia (Lazio)
