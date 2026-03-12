L'euroderby perde un protagonista: la Roma senza Koné ha vinto solo una partita su quattro

L'euroderby di quest'oggi fra Bologna e Roma perde uno degli attesi protagonisti, con Manu Koné che sarà costretto a saltare la sfida del Dall'Ara a causa di un affaticamento muscolare che dovrà essere esaminato più nel dettaglio nelle prossime ore. Intanto però, stasera non ci sarà, col tecnico romanista che dovrà quindi reinventare il suo centrocampo.

Una perdita evidentemente pesante per mister Gasperini nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, col centrocampista francese classe 2001 che quest'anno ha saltato per infortunio 4 sfide. Precedenti non propriamente incoraggianti per la Roma, visto che senza l'ex 'Gladbach in campo la Roma ha vinto una sola partita su quattro, quella col Cagliari dello scorso 9 febbraio. Poi sono arrivati due pareggi, con Napoli in campionato e Panathinaikos in Europa League, e una sconfitta contro l'Udinese.

Oltre a Koné, fra le fila della Roma questa sera mancheranno anche lo squalificato Mancini e gli infortunati di lungo corso come Ferguson, Dovbyk e Angelino (oltre a Venturino fuori lista UEFA). Per quanto riguarda i convocati del Bologna, da segnalare come Vincenzo Italiano abbia recuperato sia Heggem che Miranda, con gli esclusi che saranno i soli Helland e De Silvestri, entrambi rimasti fuori dalla lista presentata alla UEFA.