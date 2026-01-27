Coppa Italia, Fiorentina-Como: Fabbian e Harrison, possibile doppio debutto dal 1'

Si chiude il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia, con la partita tra Fiorentina e Como. I viola sono in ripresa rispetto alla disastrosa prima parte di stagione, ma stazionano ancora in zona retrocessione. Proprio la coppa nazionale, quindi, potrebbe essere una via alternativa per partecipare anche l’anno prossimo alle coppe europee. Dall’altra parte però c’è un Como che vola sulle ali dell’entusiasmo, in piena corsa per un posto in Europa e reduce dal tennistico 6-0 inflitto nel weekend al Torino. Chi vince questa partita affronterà il Napoli ai quarti di finale. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dirige la sfida il Sig. Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Qualche cambio da parte di Vanoli rispetto all’ultima formazione vista in campionato. Davanti a De Gea, confermatissimo tra i pali, una difesa che poggia ancora su Comuzzo e Pongracic come pilastri centrali. Possibili novità invece sulle fasce, con Fortini a destra e Ranieri – al centro di tante voci di mercato – dall’altra parte. In mezzo al campo un altro possibile partente come Nicolussi Caviglia, mentre qualche metro più avanti dovrebbero agire Fabbian (al debutto dall'inizio) e Brescianini. Gudmundsson giostrerà a sinistra, mentre sul fronte destro Vanoli potrebbe far debuttare dal primo minuto un altro dei nuovi acquisti e cioè Harrison. Ruolo di centravanti, infine, affidato a Piccoli.

COME ARRIVA IL COMO – Alcune novità anche nel 4-2-3-1 di Fabregas. Smolcic e Moreno potrebbero partire dall’inizio come terzini, in una difesa posta davanti a Butez e completata da Ramon e Diego Carlos. Caqueret in vantaggio su Da Cunha per giostrare in mezzo al campo insieme a Perrone, a sostegno di un quartetto offensivo con Douvikas punta mentre tra le linee Kuhn, Nico Paz e Baturina.