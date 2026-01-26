Ufficiale
Empoli, blindato il giovane Campaniello: l'attaccante ha rinnovato fino al 2028
Thomas Campaniello, giovani attaccante dell'Empoli, ha rinnovato il suo contratto con il club toscano fino al 2028. Di seguito la nota del club:
"Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Thomas Campaniello per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028".
