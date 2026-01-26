TMW Radio Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti

L'Inter, complici i risultati delle inseguitrici, si porta a +5 dalla concorrenza. Ma si può dire che può essere questa la prima vera fuga Scudetto? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Una bella spallata, è una fuga stavolta. Può essere decisiva' Secondo me no, perché bisogna capire come gestisci il vantaggio. E' la più forte ma attenzione, se inforchi e le altre vincono sei da punto a capo. Il valore aggiunto sono i gol delle punte rispetto agli altri. Poi c'è da capire come mantieni la testa, anche con l'impegno Champions".

Massimo Bonanni: "Era una giornata che poteva dare sprint all'Inter ed è stato così. E' un piccolo passo avanti per l'Inter verso lo Scudetto".

Daniele Garbo: "Solo l'Inter può perdere questo Scudetto. Abbiamo visto rimonte incredibili in passato, però francamente questa Inter è superiore rispetto alle altre, soprattutto se la prima inseguitrice è il Milan, che a Roma è sembrata poca cosa".

Massimo Orlando: "E' una spallata forte, perchè sono più forti e non per il vantaggio. Il Milan deve sperare di restare a questa distanza e che l'Inter vada in difficoltà per le partite in coppa. La Roma sta già compiendo un miracolo, il Napoli è fuori con tutti questi infortuni, e fa fatica anche per la zona Champions se non rientrano in tempo".

Arturo Di Napoli: "E' comunque lì il Milan, poi sappiamo Conte chi è. Se ci credono davvero al Milan, può arrivare fino in fondo. 21 risultati utili di fila non sono un caso, ma l'Inter può perderlo solo lei. Ha qualcosa in più rispetto alle altre".

Marco De Marchi: "L'Inter ha giocatori in attacco che riescono a performare come i titolari. Ed è la differenza rispetto alle altre. Con questi ragazzi la dirigenza ha fatto un grande colpo".