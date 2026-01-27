Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Trento-Lecco, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti lecchesi

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:19Serie C
Daniel Uccellieri

In vista della gara tra Trento e Lecco, in programma sabato 31 gennaio alle 14.30 allo stadio “Briamasco”, questa mattina si è svolta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Prefetto Isabella Fusiello, recependo le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Lecco. Il match è stato infatti classificato a “elevato profilo di rischio”, alla luce dei precedenti episodi di tensione e scontri registrati tra le due tifoserie.

