Vicenza, Gallo: "Non possiamo pensare che il discorso promozione sia chiuso"
Fabio Gallo, tecnico del Vicenza, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del derby veneto vinto per 4-1 al "Menti" contro il Cittadella: "Penso che sia stata una partita perfetta. L'abbiamo interpretata come l'avevamo preparata, i ragazzi sono stati eccezionali per qualità tattica ed intensità. Non possiamo pensare che il discorso promozione sia chiuso perché mancano ancora 15 partite: dobbiamo fare sempre il massimo, cercando di giocare altre gare come queste che regalano delle gioie al nostro meraviglioso pubblico".
