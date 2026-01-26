Bari, serve un rinforzo in difesa: fra le ipotesi c'è anche il ritorno di Mantovani
Il Bari continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo e ritrovare solidità. La dirigenza biancorossa è infatti alla ricerca di un profilo in grado di dare maggiore affidabilità al pacchetto arretrato.
Secondo quanto riportato da Sky tra i nomi in cima alla lista resta quello di Valerio Mantovani, difensore che in passato ha già indossato la maglia del club pugliese. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti con il Mantova per provare a sbloccare la trattativa. L’operazione si sta sviluppando sulla base di un prestito con diritto di riscatto.
